Inter-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? (Di domenica 9 febbraio 2020) Il posticipo serale domenicale della ventitreesima giornata sarà il derby della Madonnina fra Inter e Milan. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky. Il derby Inter-Milan è il posticipo serale della domenica: il match, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, inizierà alle 20.45. Nel turno … L'articolo Inter-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? NewNotizie.it. newnotizie

Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: 'Per me ogni singola partita porta emozio… - AndreaBricchi77 : Quando #Conte dice che il #Milan vale molto di più dei punti che ha in classifica non sta dicendo: “Dobbiamo preocc… - Gazzetta_it : #InterMilan, lo #spread dei #fatturati più alto della storia: +159 milioni per i nerazzurri. Fino al 2016 i rossone… -