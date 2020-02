Infortunio Zaza, ecco i tempi di recupero dell’attaccante del Torino (Di domenica 9 febbraio 2020) Infortunio Zaza, i tempi di recupero dell’attaccante del Torino alle prese con una lesione ai flessori della coscia Se Verdi e Ansaldi in settimana sono tornati a disposizione di Longo e ieri sera sono anche scesi in campo nell’amaro esordio per il tecnico granata contro la Samp, i tempi per rivedere Zaza in gruppo al Filadelfia non sono ancora maturi. E, infatti, l’attaccante lucano negli ultimi giorni ha seguito un programma rieducativo personalizzato. L’ex Sassuolo sta infatti smaltendo una lesione ai flessori della coscia destra che l’aveva fermato a fine gennaio. Uno stop quantificabile in almeno 20-30 giorni dal momento dell’Infortunio. «Sta progredendo e le sensazioni sono buone, quindi mi aspetto ulteriori miglioramenti nel corso della prossima settimana», ha spiegato Longo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

infoitsport : Infortunio Zaza, i tempi di recupero dell'attaccante del Torino - vincipad : @OakProfessorone Se hai questa situazione in attacco, fallo. Però consiglio di prendere Pavoletti anche, magari per… - zazoomblog : Infortunio Zaza i tempi di recupero dell’attaccante del Torino - #Infortunio #tempi #recupero… -