In un incidente a Canicattì muore la giovane Rosalinda Migliore di 35 anni (Di domenica 9 febbraio 2020) Tragico incidente mortale a Canicattì dove è morta Rosalinda Migliore, di 35 anni. L’incidente è avvenuto nel corso della serata di ieri in contrada Rinazzi, a Canicattì, in provincia di Agrigento. La donna aveva 35 anni e faceva la casalinga. Si trovava a bordo di una Hyundai Matrix. Attorno alle 22 si è schiantata contro un muro. In seguito all’incidente, la donna è stata trasportata all’spedale “Barone Lombardo”. Qui è stata sottoposta ad un delicato e disperato intervento chirurgico che non è servito a salvarle la vita. La donna è morta a causa delle gravi ferite rooo9. Nel luogo dell’incidente di Canicattì della notte scorsa sono arrivati i poliziotti del commissariato per i rilievi di rito. L'articolo In un incidente a Canicattì muore la giovane Rosalinda Migliore di 35 anni è stato pubblicato su Diretta Sicilia. direttasicilia

