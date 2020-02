Il parcheggiatore ferma l’auto in doppia fila: due cittadini restano bloccati (VIDEO) (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Continua la diatriba tra automobilisti e parcheggiatori abusivi a Napoli. A denunciare l’ultimo caso di abusivismo della sosta, questa volta nel quartiere Chiaia, è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Riviera di Chiaia – racconta il consigliere sui social – un parcheggiatore abusivo ferma l’auto di un ‘cliente’ in doppia fila bloccando due cittadini costretti ad attendere diversi minuti prima di poter andare via”. “Criminali e incivili, non ci sono altre parole “conclude Borrelli. Il VIDEO inviato da un cittadino: https://www.anteprima24.it/wp-content/uploads/2020/02/86190070 180228589870173 2672851883040041060 n.mp4 L'articolo Il parcheggiatore ferma l’auto in doppia fila: due cittadini restano bloccati (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

