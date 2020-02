Fai rumore, per difendere Patrick Zaky, Giulio Regeni e i nostri diritti (Di domenica 9 febbraio 2020) Dice giustamente Amnesty International che il rischio che con Zaky avvenga ciò che è accaduto con Regeni sia altissimo, che conviene parlarne e farne parlare per difenderlo. Dovere fare rumore per salvare la vita a qualcuno fotografa perfettamente la brutta aria che si respira in Egitto. L'Egitto che noi continuiamo a trattare come se fosse un Paese democratico. fanpage

