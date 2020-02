Eurovision Song Contest: Diodato accetta di rappresentare l’Italia (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato ha accettato di rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Rotterdam, in Olanda, dal 12 al 16 maggio. Da quando l’Italia è ritornata a gareggiare all’Eurovision Song Contest, il rappresentante viene pescato direttamente dal gradino più alto del podio del Festival di Sanremo. Diodato in questo modo succede a Mahmood, che l’anno scorso con Soldi ha conquistato il secondo posto dietro Arcade di Duncan Laurence. Diodato è la dimostrazione che l’Italia ha bisogno di un concorso a parte per scegliere il proprio rappresentante: la canzone che vince il Festival di Sanremo, infatti, non necessariamente è idonea all’Eurovision Song Contest e Fa Rumore ne è un esempio. Le vittorie italiane all’Eurovision Song Contest l’Italia ha vinto l’Eurovision per due volte, nel 1964 e nel 1990, rispettivamente con Gigliola Cinquetti in ... bitchyf

