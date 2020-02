Diodato, anche questo Sanremo è finito! (Di domenica 9 febbraio 2020) Nell'ultima serata trionfa il "rumore" di Diodato e L'Altro Festival lo prende in parola alzando ancora di più i decibel e le sorprese per un finale in grande stile. fanpage

trash_italiano : Diodato per me sul podio, ma anche vincitore. #Sanremo2020 - MetaErmal : Molto contento per Diodato. #Sanremo2020 contentissimo anche per @EdwynRoberts ?? braviiiiii - you_trend : ?? #Sanremo20 Come è accaduto l'anno scorso con #Mahmood, anche il vincitore di questa edizione, #Diodato, è arrivat… -