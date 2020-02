Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020: Stefan Kraft resta in testa dopo Willingen (Di domenica 9 febbraio 2020) Dal momento che a Willingen le (giuste) ragioni di sicurezza hanno fatto sì che oggi non si disputasse la seconda delle due gare sul suolo tedesco, andiamo a vedere la Classifica di Coppa del Mondo così come si è evoluta dopo la giornata di ieri. Al comando allunga leggermente Stefan Kraft, ma l’austriaco ha ancora una lunga strada davanti prima di potersi definire padrone della Sfera di Cristallo: sono infatti 68 i punti di vantaggio sul tedesco Karl Geiger, poi il polacco Dawid Kubacki a -173 e il giapponese Ryoyu Kobayashi a -176. Di fatto, la Classifica è spaccata in tre grandi tronconi: la coppia di testa, quella che corre per il terzo posto e gli altri che battagliano per la quinta posizione, che ora è di proprietà del norvegese Marius Lindvik. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo salto CON GLI SCI 2019-2020 1. Stefan Kraft (Austria) 1113 2. Karl Geiger (Germania) 1045 3. ... oasport

