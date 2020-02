Bailando con Gente De Zona a Sanremo 2020 in La Gozadera (Di domenica 9 febbraio 2020) Gente De Zona a Sanremo 2020 ed è finalmente ufficiale. Le indiscrezioni si sono ricorse per settimane, ma solo nei giorni scorsi si è avuta la certezza della loro presenza nella finalissima del Festival di Sanremo. Alexander Delgado e Randy Malcom sono arrivati al Teatro Ariston con l'intento di scaldare il pubblico con la hit Bailando, che hanno rilasciato con Enrique Iglesias, ma anche La Gozadera, brano che ha contribuito al successo mondiale della band. Gente De Zona a Sanremo 2020 con Bailando Le esibizioni sono state accompagnate dal corpo di ballo della Rai, che ha arricchito il grande successo del 2014 che avevano rilasciato con Enrique Iglesias e che la Billboard’s Hot Latin Songs ha ospitato per 41 settimane. Il brano ha anche inserito nell'album Visualìzate, che hanno rilasciato con la Sony Music Latin. Il disco risale al 2016 e ha raggiunto la prima posizione ... optimaitalia

BortolozzoD : A #Sanremo2020 si balla #LaGozadera e #Bailando con i #GenteDeZona Speravo che scendesse dalle scale anche @enriqueiglesias - disenchantsd : ragazzi voi siate felici per i limoni di oggi per lo scippo di piero pelù per il rap di diletta lotta per i due tiz… - itsmebeenny : SULLE NOTE DI BAILANDO MI ASPETTO ELETTRA CHE ENTRA A TWERKARE SU ACHILLE LAURO CHE LIMONA IL CHITARRISTA CON MYSS… -