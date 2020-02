Assist della Dadone. “Lo stop alla prescrizione è una conquista di civiltà che ci mette in linea con gli altri grandi Paesi” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone (nella foto) interviene sulla questione della prescrizione: “La norma sulla prescrizione, nel quadro di uno snellimento complessivo del processo penale, è una conquista di civiltà che ci mette in linea con gli altri grandi paesi avanzati. Il M5s al governo e in particolare il collega Bonafede hanno lavorato in modo costruttivo con due delle altre tre forze di maggioranza per giungere a una sintesi che tenesse assieme le esigenze di tutte le parti. I cittadini ci chiedono un’amministrazione della giustizia che dia risposte in modo efficiente e rapido. Lo dico da ministro per la Pa: stiamo rafforzando le piante organiche del comparto come mai accaduto prima. Eppure c’è qualcuno in maggioranza che fa finta di non capire”. L'articolo Assist della Dadone. “Lo stop alla prescrizione è una conquista di civiltà che ci mette in ... lanotiziagiornale

TimesUp75 : RT @SpaghettiShowd1: La prima giornata di #DBFZ World Finals non è finita di certo con la conferma della Top 8... arriva infatti la prima n… - ramdoria : @PaoloMancini30 Dybala 11 goal 11 assist senza giocare titolare la gran parte delle partite. È palesemente il più i… - almanegra999 : @LorisGobbo @giampdisan Douglas Costa ultravalutato come pochi. 1 gol e 3 assist all'anno. Ala della Juventus. Nean… -