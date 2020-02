Ancora un episodio a Torino: tracciata una stella di David sulla porta di casa (Di domenica 9 febbraio 2020) Una stella di David è stata tracciata a Torino sulla porta di casa di Marcello Segre, una figura molto conosciuta nel mondo del volontariato subalpino. La Digos ha avviato degli accertamenti.La stella di David è stata tracciata sull’uscio dell’abitazione di Marcello Segre, presidente dell’Associazione italiana ‘Cuore e rianimazione Lorenzo Greco onlus’. L’abitazione è in una palazzina del quartiere Cit Turin. Sul posto, oltre alla Digos, si sta portando anche la polizia scientifica.“Rammarico per gesti che sviliscono il valore di una comunità civile come quella piemontese, da sempre inclusiva e lontana da derive antisemite”. E’ quanto dichiara Marcello Segre, esponente del mondo del volontariato subalpino, sulla cui porta di casa è stata tracciata una stella di David. huffingtonpost

