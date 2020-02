VIDEO Roma-Bologna 2-3 Highlights: gol e sintesi. Doppietta di Barrow, giallorossi in crisi (Di sabato 8 febbraio 2020) Sorpresa non da poco nel primo match della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020. Il Bologna, infatti, espugna per 3-2 l’Olimpico infliggendo alla Roma la seconda sconfitta consecutiva dopo il brutto ko contro il Sassuolo. Il protagonista dell’incontro è l’ex Atalanta Musa Barrow, autore di una Doppietta, giallorossi sempre più in crisi. Di seguito gli Highlights del match: VIDEO Roma-Bologna 2-3 Highlights: gol e sintesi. Doppietta di Barrow, giallorossi in crisi CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

Quirinale : #Roma, il Presidente #Mattarella visita a sorpresa la #scuola “D. Manin” in quartiere con altissima presenza della… - Mov5Stelle : Nel 2018 il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto un risultato straordinario: l'abolizione dei vitalizi. Adesso la casta… - OfficialASRoma : ?? Rialziamoci! ?? FORZA ROMA! #BolognaRoma -