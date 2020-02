Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Prima mi trasferisco a Brescia e prima Ida sarà più serena” (Di sabato 8 febbraio 2020) Uomini e Donne, news. Dopo le spiegazioni di Riccardo Guarnieri sulla loro lite, oggi il cavaliere conferma che hanno fatto pace. “Le leggere incomprensioni che nascono tra di noi derivano principalmente dalla distanza che ci divide”. Arrivano le ultime news riguardo una delle coppie più seguite degli ultimi anni del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando ovviamente di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che nell’ultimo periodo hanno incontrato delle difficoltà. Tutto era iniziato settimana scorsa durante una registrazione del programma, in cui Ida aveva fatto intendere che ci fossero dei problemi con Riccardo. Poi, questo settimana, sono arrivate le spiegazione di Riccardo, che oggi aggiunge che hanno fatto pace. “Tutto dipende da me” dice Riccardo riguardo il suo rapporto con Ida. “Tutto dipende da me: prima mi trasferisco a Brescia e prima ... 2anews

stanzaselvaggia : Leggo che la madre della Leotta è indignata per le critiche delle donne alla figlia, dicendo che le donne sono le p… - lapinella : Ieri sera @AchilleIDOL si e’ trasformato in Ziggy Stardust ( uno degli alter ego di Bowie) e ha omaggiato tutte le… - Quirinale : #Mattarella: #Padova Capitale europea del Volontariato. Si tratta di un prestigioso riconoscimento alla città, alla… -