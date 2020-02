Turingia, il coraggio di Angela Merkel (Di sabato 8 febbraio 2020) La crisi in Turingia si avvia alla sua normalizzazione. Dopo la spericolata manovra dei liberali e dei cristiano-democratici della Turingia con la quale è stato votato un Presidente del Land (Kemmerich) del più piccolo gruppo parlamentare (i liberali) con i voti dell’estrema destra di AfD, la situazione è stata sbloccata dal ritorno di Angela Merkel dal viaggio istituzionale in Sud Africa e Angola. La coalizione del governo tedesco si è espressa chiaramente per elezioni anticipate e ha escluso la formazione di governi o di maggioranze con i voti di AfD sia a livello nazionale che regionale. Un messaggio molto chiaro anche ai gruppi parlamentari dei cristiano-democratici in Turingia che si erano inizialmente dichiarati contrari alle elezioni anticipate. Quasi contestualmente alla comunicazione della maggioranza del governo tedesco sono arrivate le ... huffingtonpost

