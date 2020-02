Troppo Saviano per la Forza e Coraggio: i giallorossi cadono al “Mellusi” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una Forza e Coraggio ancora falcidiata dalle assenze perde in casa contro la capolista Saviano con un perentorio 4-0. Impiegano solo 90 secondi gli ospiti a passare in vantaggio: è Nucci a siglare la rete del momentaneo 0-1 per il Saviano. Al quarto d’ora arriva il raddoppio che, però, suscita le proteste dei padroni di casa: con un calciatore della Forza e Coraggio a terra dopo una gomitata subita in un contrasto di gioco, i ragazzi di mister Liccardi si fermano per attendere il fischio del direttore di gara o che, quantomeno, fossero gli avversari a mettere fuori la palla per sincerarsi delle condizioni dell’infortunato; Nucci, però, si invola verso la porta giallorossa e batte Fappiano. Lo 0-2 innervosisce la partita, visto il modo con cui è arrivato, ma i padroni di casa restano comunque nel match e si vedono negare un rigore per fallo su ... anteprima24

