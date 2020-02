Si finge vampiro guaritore per ottenere sesso in cambio. Arrestato 23enne fondatore di una setta satanica (Di sabato 8 febbraio 2020) Prometteva di allontanare la negatività attraverso un morso guaritore ma l’obiettivo era quello di abusare sessualmente dei suoi adepti PRATO: Una storia tanto bizzarra quanto macabra quella che arriva da Prato, dove uno studente fondatore di una setta satanica si è finto un vampiro guaritore. vampiro, diavolo o lupo mannaro, ma soprattutto curatore. Un uomo … L'articolo Si finge vampiro guaritore per ottenere sesso in cambio. Arrestato 23enne fondatore di una setta satanica NewNotizie.it. newnotizie

