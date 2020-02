Serie A, Torino-Sampdoria 1-0 (LIVE). Fiorentina-Atalanta 1-2 (Di sabato 8 febbraio 2020) Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020. La Juventus in trasferta a Verona. Big match tra Fiorentina e Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020. Apre Fiorentina-Atalanta, chiude Verona-Juventus. Nel mezzo l’esordio di Moreno Longo sulla panchina della Sampdoria. Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di sabato 8 febbraio 2020, sfide valide per la ventitreesima giornata di Serie A. (LA CLASSIFICA e GLI HIGHLIGHTS) Fiorentina-Atalanta 1-2Torino-Sampdoria (ore 18)Hellas Verona-Juventus (ore 20:45) Serie A, Torino-Sampdoria: risultato, marcatori e tabellino Torino-Sampdoria 1-0 Marcatori: 56′ Verdi Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Belotti, Verdi. All. Longo Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, ... newsmondo

c_appendino : ?? A partire da questo, e per una serie di video, facciamo il punto sulla nostra amata Città. Da dove siamo partiti,… - TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??@sampdoria ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?ore 18 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT… - sportface2016 : #TorinoSampdoria, finalmente #Verdi: è il primo gol con la maglia granata VIDEO -