Sanremo | Morgan e Bugo squalificati Cosa è successo sul palco dell’Ariston

Morgan e Bugo squalificati dal Festival di Sanremo 2020 per defezione. Ma esattamente Cosa è successo tra i due artisti? A Sanremo 2020 c'è anche il colpo di scena in diretta, quando davanti a tutti scoppia il caso Morgan e Bugo. I due, chiamati sul palco da Amadeus nella penultima serata del Festival, sono sembrati abbastanza tesi già al momento del loro arrivo sul palcoscenico. Poi inizia la canzone. Morgan cambia il testo del brano, Bugo si sente (giustamete) offeso, lascia i fogli e abbandona il palco nel mezzo dell'esibizione. Risultato, Morgan, che aveva un'opportunità per risollevarsi dopo un momento della sua vita decisamente negativo, e Bugo, che stava provando a meritarsi la visibilità di Sanremo, sono stati squalificati per defezione. Ossia per l'abbandono da parte di Bugo. Ma proviamo a capire esattamente Cosa è successo.

