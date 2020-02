Sanremo: la scaletta di sabato e la classifica provvisoria (Di sabato 8 febbraio 2020) Stasera comincerà Michele Zarrillo e finirà Rancore, canterà anche Sabrina Salerno e ci sarà Biagio Antonacci tra gli ospiti ilpost

Corriere : Sanremo, stasera la finale: torna Diletta Leotta, Bugo e Morgan non ci saranno. Ecco la scaletta - team_world : Quando leggi la scaletta di #Sanremo2020 e scopri che questa sera #TizianoFerro canterà SERE NERE ?? ? LA SCALETTA… - bobroommann : RT @Santas_Official: Però in fondo questa scaletta di #Sanremo non è poi studiata così male: uno è libero di guardarsi #VeronaJuventus, il… -