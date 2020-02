Sanremo, Fiorello bacia Ferro. E Bugo se ne va a metà esibizione - (Di sabato 8 febbraio 2020) Chiara Sarra  La Gaffe di Antonella Clerici con Amadeus galleryFiorello-Ferro: la pace è al bacio galleryAchille Lauro diventa la Marchesa... galleryElodie rischia l'incidente sexy galleryDa Dua Lipa a Elodie, ​Sanremo si... galleryFiorello trasformista: prima...Il Festival assegna il primo premio per le Nuove proposte: seconda Tecla. Fiorello torna sul palco vestito da coniglio Dopo una giornata di polemiche per la battuta di Tiziano Ferro che ha fatto infuriare Fiorello, il Festival di Sanremo riparte da una classifica provvisoria che vede al primo posto Francesco Gabbani con la sua Viceversa. E riparte dai quattro giovani. Proprio per le "Nuove proposte" viene assegnato stasera il primo premio della kermesse canora. Ma dopo l'esibizione dei Giovani è proprio Fiorello a tornare sul palco dell'Ariston con l'ennesimo ... ilgiornale

stanzaselvaggia : Da sempre, chi lo conosce, sa che c’è solo una cosa che Fiorello teme più di una telefonata di notte di Marco Baldi… - MonicaCirinna : Anche io ogni tanto guardo Sanremo. Vedo @AchilleIDOL e le sue performances meravigliose e profonde, ascolto… - Corriere : @alaffranchi @ErreEffe7 Fiorello voleva lasciare Sanremo -