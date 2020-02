Sanremo 2020: Simone Bertolotti interviene sulla lite tra Morgan e Bugo (Di sabato 8 febbraio 2020) Continua a fra discutere la lite tra Morgan e Bugo costata loro la squalifica dalla settantesima edizione di Sanremo 2020: sulla questione è intervenuto anche Simone Bertolotti, direttore d’orchestra che ha contribuito a comporre la musica di “Sincero”, il brano con cui la coppia gareggiava. Sanremo 2020: parla Simone Bertolotti Bertolotti ha fatto giungere la sua versione dei fatti tramite sul lungo post scritto sul suo profilo Facebook indirizzato a Red Ronnie. Quest’ultimo poche ore prima aveva reso pubblica una sua telefonata con Morgan in cui il cantante aveva accusato Bugo e il suo entourage per quanto accaduto. Una ricostruzione che il maestro ha definito del tutto irreale. A differenza di quanto sostenuto da Castoldi ha poi aggiunto che Morgan “non aveva partecipato alla scrittura del testo e della musica del brano, e nelle settimane precedenti a ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -