Sanremo 2020, è il Festival dei record: boom di ascolti anche per la quarta serata, 53,3% di share (Di sabato 8 febbraio 2020) E’ il Festival dei record, anche la quarta serata di Sanremo 2020 incassa ascolti clamorosi. La puntata è stata vista da ben 9.504.000 spettatori con il 53,3% di share. Per essere precisi la kermesse condotto da Amadeus ottiene nella prima parte (dalle 21.35 alle 23.54) 12.674.000 con il 52,3% mentre nella seconda parte (dalle 23.58 alle 2) conquista 5.795.000 e il 56% di share. Lo scorso anno la quarta puntata, in onda l’8 febbraio, del Festival aveva ottenuto 9.552.000 telespettatori con il 46,1% di share. Nel dettaglio il Baglioni bis aveva conquistato nella prima parte (dalle 21.24-23,39) 11.170.000 con il 45,5% mentre nella seconda parte (con chiusura alle 00.51) era stato visto da 6.215.000 con il 48,6%. Leo Gassmann vince Sanremo nella sezione Nuove Proposte e il merito di Amadeus, come avvenuto già con Conti, è lo spazio alla gara in prima serata con la sua ... ilfattoquotidiano

