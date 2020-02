Sanremo 2020, Bugo e Morgan e “l’epico sca**o”: ecco perché uno dei due deve godersi questo momento e “spiccare il volo” (Di sabato 8 febbraio 2020) I più attenti o meglio, quelli ancora svegli quando sono quasi le due di notte e mancano le esibizioni di tre cantanti prima della classifica, se ne accorgono subito. Bugo non vuole scendere dalle scale. Poi però, con un leggero ritardo rispetto a Morgan, arriva e sembra aggiustarsi la giacca. Che sia stato un problema col microfono? Appena Morgan inizia a cantare si capisce che non è così: Castoldi ha cambiato il testo del brano (che legge su un foglietto) e l’ha trasformato in un testo rivolto all’amico (?) Bugo nel quale, in breve, gli dice di che deve ringraziarlo se si trova a Sanremo. Bugo ascolta tre strofe, poi prende e se ne va. Morgan fa finta di non capire poi sparisce anche lui dietro le quinte. Si dice che i due abbiano litigato per una questione riguardante le prove. In sala stampa circolano voci sul fatto che siano arrivati alle mani. Amadeus, ... ilfattoquotidiano

