Ronaldo in gol per la decima partita di fila con la Juventus, Quagliarella e Batistuta vicini (Di sabato 8 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo inarrestabile. Il bomber della Juventus contro il Verona è andato a segno per la decima partita di fila. Eccezionale lo score di CR7 autore di una vera e propria prodezza al Bentegodi. Numeri da urlo per il campione bianconero che ha superato il record di David Trezeguet, mettendo nel mirino Fabio Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta che hanno messo a segno una striscia di 11 gare con almeno una rete all'attivo. fanpage

