Rolling Stones tornano a far cantare con il nuovo tour (Di sabato 8 febbraio 2020) I Rolling Stones riprendono il tour in Nord America dopo l’intervento di Jagger Riparte il tour dei Rolling Stones, ancora una volta pronti a far cantare il pubblico del Nord America. La celebre band, un caposaldo del rock internazionale, aveva dovuto ritirarsi dalle scene lo scorso anno a causa dell’aggravarsi delle condizioni di Mick Jagger. Il frontman, infatti, aveva dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al cuore. Jagger, 76 anni, durante un semplice controllo di routine ha scoperto di soffrire di uno scompenso cardiaco alquanto preoccupante. Che ha richiesto un intervento d’urgenza, a cui l’artista si è sottoposto senza pensarci due volte. Non è mai stato chiarito con certezza di cosa soffrisse Jagger, anche se l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un intervento alla valvola aortica. Nonostante ciò, il frontman dei Rolling ... nonsolo.tv

