Pallanuoto, A1 2020: risultati e classifica della tredicesima giornata. Pro Recco con il percorso netto (Di sabato 8 febbraio 2020) Come previsto, è percorso netto: tredici vittorie in tredici uscite. Solito rullo compressore la Pro Recco che continua a dominare nel campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. I campioni d’Italia si aggiudicano il girone di andata ovviamente: oggi ennesimo successo, con un netto 20-8 sulla Roma. Segue a sei lunghezze di distacco l’AN Brescia. Andiamo a rivivere il turno odierno con i risultati e la classifica aggiornata. 13^ giornata – sabato 8 febbraio Pro Recco-Roma Nuoto 20-8 CN Posillipo-CC Ortigia 6-10 Iren Genova Quinto-Telimar 10-8 Lazio Nuoto-RN Florentia 15-8 RN Savona-Sport Management 9-7 AN Brescia-PN Trieste 16-5 CC Napoli-Campoluongo Hospital Salerno 10-12 classifica PRO Recco 39 AN BRESCIA 33 CC ORTIGIA 30 SPORT MANAGEMENT 28 PN TRIESTE 20 RN SAVONA 19 CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO 18 IREN GENOVA QUINTO 18 ROMA NUOTO 14 RN FLORENTIA 12 SS LAZIO NUOTO ... oasport

