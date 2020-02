NBA 2020, i risultati della notte (8 febbraio). Danilo Gallinari protagonista nella vittoria Thunder. Beal sulla sirena, Wizards battono Mavericks (Di sabato 8 febbraio 2020) Ancora una notte di NBA, ancora una notte di forti emozioni sui parquet d’America, con otto partite che si sono giocate nella notte e numerosi tra momenti decisivi, incontri di livello e prestazioni non da meno. Andiamo a scoprire che cos’è successo. Vincono senza troppi problemi i Philadelphia 76ers, che battono i Memphis Grizzlies per 119-107 dopo aver raggiunto i 31 punti di vantaggio a inizio quarto periodo. I 76ers aggiornano a 23-2 il proprio record casalingo. 34 i punti di Furkan Korkmaz (career high), 22 con 10 assist quelli di Ben Simmons e 21 per Tobias Harris. Dall’altra parte 15 per Ja Morant e 14 con 10 rimbalzi per Jonas Valanciunas. Arriva invece sul filo di lana la vittoria dei Washington Wizards sui Dallas Mavericks: il 119-118 è conseguenza dell’ottimo schema sull’ultima rimessa che porta Bradley Beal a realizzare 29 punti e soprattutto il ... oasport

abscbnsports : Kobe ???? Gianna LA will host a public memorial on Feb. 24 for Kobe Bryant, Gianna Bryant, Payton Chester, Sarah Che… - Eurosport_IT : 'Avevo un discorso scritto, ma dirò qualcosa che viene dal cuore' ?????? Il discorso di LeBron #James per Kobe… - SkySport : I giocatori dei #Lakers vengono annunciati tutti come '#Kobe Bryant'. VIDEO -