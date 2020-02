Napoli, trovato il cadavere di un ragazzo in via Aniello Falcone (Di sabato 8 febbraio 2020) Il cadavere di un ragazzo, classe 2000, è stato rinvenuto venerdì 7 febbraio, in via Aniello Falcone, al Vomero, ritrovo di giovani e giovanissimi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che indagano sulle cause della morte del ragazzo: i militari dell’Arma non escludono nessuna ipotesi, anche se la più accreditata è la morte per cause naturali. Tragedia, venerdì 7 febbraio, in via Aniello Falcone, al Vomero, quartiere collinare di Napoli, ritrovo di giovani e giovanissimi, soprattutto durante il fine settimana: per strada è stato rivenuto il cadavere di un ragazzo classe 2000, anche se le generalità non sono ancora state rese note. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri, che indagano sulle cause della morte. Al momento i militari dell’Arma non escludono nessuna ipotesi, anche se quella più accreditata è che il ... limemagazine.eu

