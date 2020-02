Morgan risponde alle accuse: “Ecco cosa facevo prima di andare in scena” (Di sabato 8 febbraio 2020) Quanto accaduto ieri tra Morgan e Buco è la notizia più succosa del Festival di Sanremo. L’ex frontman dei Bluvertigo ha cambiato il testo della canzone in gara di Bugo, il quale ha abbandonato il palco dell’Ariston nel mezzo dell’esibizione. Tra i due, hanno raccontato i testimoni, ci sarebbe stata una lite prima di andare in scena. Morgan replica a chi lo accusa di essere arrivato alle mani con Bugo, e che la tensione tra i due andava avanti da un po’. Morgan: il video pubblicato su Instagram Morgan ha pubblicato un video per placare le voci di spintoni e sputi dietro le quinte di Sanremo tra lui e Bugo. “Ecco cosa stavo facendo tre minuti prima di andare in scena nella spontaneità con un’artista vera condividendo l’amore per sergio Endrigo“, commenta su Instagram, “Lunga vita a Endrigo e Bardotti!“. Il musicista nel video canta insieme a Gianna Nannini nel backstage di ... thesocialpost

