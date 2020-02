METEO WEEKEND di sole, non per tutti. Sguardo ad Ovest (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo un timidi tentativo dell'inverno, per altro non certo andato a buona fine, di conquistare il nostro Paese, l'alta pressione è tornata a dominare lo scenario METEO con il suo carico di stabilità e di bel tempo. Già da giovedì infatti, il quadro METEOrologico è tornato tranquillo su molte regioni e anche i freddi venti di Tramontana si sono definitivamente attenuati. Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere un WEEKEND di sole anche se non per tutti. L'alta pressione infatti, non godrà di una salute impeccabile e permetterà a correnti più umide di transitare su alcuni angoli d'Italia. Partendo da proprio dalla giornata di oggi, a farne le spese saranno soprattutto le regioni del Nord-Ovest, la Sardegna e l'alta Toscana. Su queste aree registreremo una maggior presenza di nubi, ma che non daranno comunque luogo ad effetti particolari. Attenzione anche alla nebbia ... meteogiornale

meteosmaniotto : News Meteo. Meteo Italia: ANTICICLONE nel weekend, CRISI INVERNO. FORTI VENTI a seguire - zazoomblog : Meteo FIRENZE: nuove NUBI nel corso del weekend. Qualche PIOGGIA ad inizio settimana - #Meteo #FIRENZE: #nuove… - Alfonso0070 : RT @meteo_calabria: #METEO #WEEKEND #CALABRIA: tutti i dettagli sul tempo previsto per i giorni di Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio. Continua… -