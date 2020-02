LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della 22^ giornata di Serie A... L'articolo LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

Pianeta_Basket : LIVE- De Longhi Treviso vs Pompea Fortitudo pallacanestro -