L’Arcivescovo Delpini in visita a Senago | VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Arcivescovo accolto da grandi applausi ed entusiasmo a Senago. Mario Delpini ha raggiunto il piazzale della chiesa di Castelletto scortato dai motociclisti della Moto Guzzi. Poche parole ma di grande effetto. Ha ringraziato i genitori per l’esempio di grande disponibilità tra i mille impegni che la vita di oggi richiede alle famiglie. “Non preoccupatevi di essere cristiani imperfetti andate bene così come siete – ha esortato – anche i cristiani imperfetti hanno delle risposte. Aiutate i vostri figli a camminare nella fede. Date il senso della vita, siate maestri di fede”. su Il Notiziario. ilnotiziario

Fontana3Lorenzo : ?? IMPOSSIBILE ASSISTERE TUTTI L'arcivescovo di Milano elogia l''Identità lombarda' ed afferma che necessita porre u… - ilNotiziarioInd : L'Arcivescovo Delpini in visita a Senago | VIDEO - - mbbelluco : RT @chiesadimilano: L'arcivescovo #Delpini questa sera al Memoriale della Shoah. Accompagnato dalla senatrice #LilianaSegre e dal president… -