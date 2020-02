La reazione di Elettra alla squalifica di Bugo e Morgan è di una spontaneità disarmante (Di sabato 8 febbraio 2020) Sarà un Festival imprevedibile, aveva annunciato Amadeus in una conferenza stampa pre Sanremo. È di colpi di scena se ne sono alternati diversi sul palco dell’Ariston e soprattutto dietro le quinte. Accantonata la polemica Ferro-Fiorello, con una pace suggellata da un bacio in diretta, ci hanno pensato Bugo e Morgan a riportare scompiglio nella kermesse, risvegliando il pubblico esausto da una lunghissima puntata: palco abbandonato, squalifica immediata.L’inedito duo, nato in grembo a Sanremo, nel corso delle scorse puntate ha sempre occupato l’ultima posizione della classifica, precedendo Elettra Lamborghini. L’ereditiera ha assistito in diretta su Radio2 all’annuncio della squalifica e la sua reazione è stata di una spontaneità disarmante. “No, raga. Vuol dire che adesso sono ultima. Che vita di merda”, dice ... huffingtonpost

Iouspoetry : RT @qweenmargaery: LA REAZIONE DI ELETTRA ALLA SQUALIFICA DI BUGO E MORGAN ?????? #Sanremo2020 - EagleHeartFra : RT @qweenmargaery: LA REAZIONE DI ELETTRA ALLA SQUALIFICA DI BUGO E MORGAN ?????? #Sanremo2020 - xsommoshinigami : RT @qweenmargaery: LA REAZIONE DI ELETTRA ALLA SQUALIFICA DI BUGO E MORGAN ?????? #Sanremo2020 -