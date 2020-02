Jimmy Garappolo (Di sabato 8 febbraio 2020) Indubbiamente, in America il Super Bowl è uno degli eventi che ha la maggior copertura mediatica, affascinando sia adulti che bambini. Gli amanti del football americano attendono con impazienza quel grande giorno, non solo per eventi sportivi, ma anche per gli spettacoli di gala che vengono presentati durante l’intervallo e gli spot pubblicitari in cui i grandi marchi investono milioni per pubblicizzare. Il Super Bowl di quest’anno si è svolto il 3 febbraio, durante il quale i 49ers di San Francisco si sono scontrati contro i capi di Kansas City, nella loro lotta per il trofeo del Campionato della National Football League, all’Hard Rock Stadium . Gli occhi delle migliaia di partecipanti e dei milioni di spettatori che sono rimasti attenti al gioco si sono concentrati sullo spettacolo sensuale di Shakira e Jennifer Lopez. Ma c’era un’altra stella che ... bigodino

Samakys16 : @Tessy_Ko Si, es Jimmy Garappolo ?? - jploureiro__ : SA CA DO JIMMY GARAPPOLO - J0NGINLUVBOT : mr jimmy garappolo u are so sexy posso parlare in italaino con la tua nonna -