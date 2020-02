Incidente a Villa D’Almè (Bergamo), schianto tra due auto: 9 feriti (Di sabato 8 febbraio 2020) Dramma nella notte fra venerdì 7 e sabato 8 febbraio: due auto si sono scontrate all’altezza di Villa D’Almè, in provincia di Bergamo. Nel sinistro, avvenuto sulla statale 470 della Valbrembana, sono rimaste ferite 9 persone. Tra queste, inoltre, ci sarebbero un ragazzino di 16 anni e sette donne. Da quanto si apprende, però, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita. I soccorsi giunti sul posto hanno trasferito i feriti in ospedali con codici gialli e verdi. Incidente a Villa D’Almè (Bergamo) La dinamica dell’Incidente avvenuto in provincia di Bergamo, a Villa D’Almè, è ancora al vaglio degli inquirenti. Da quanto si apprende, però, due auto si sarebbero scontrate frontalmente e nell’impatto sarebbero rimaste ferite nove persone. Un Incidente drammatico per il numero di persone coinvolte più che per le vittime. Infatti, tra i ... notizie

