Il monologo di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 | “La felicità non è un privilegio ma un

Tiziano Ferro nella finale di Sanremo 2020 si esibisce con un singolo e un medley di successi. Per la sua ultima apparizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, il cantautore di Latina sceglie Alla Mia Età, il brano che ha prestato il titolo all'album omonimo datato 2008. Alla Mia Età è il singolo che ha anticipato il disco, in radio e in digital download dall'ottobre dello stesso anno. Il monologo di Tiziano Ferro a Sanremo A 40 anni ho deciso che non voglio essere una persona alterata dal male. Dove l'arroganza urla, l'eleganza afferma. Ci ho messo 40 anni ma adesso so che il brutto tempo non esiste, è solo un susseguirsi di stagioni. Guardo il mondo attraverso il filtro delle mie cicatrici. Mai nessuno dovrebbe decidere di vivere soffrendo, subire non è una disgrazia ma una scelta e la felicità non è un privilegio ma un diritto. Maniacalmente innamorato delle ...

