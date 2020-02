Gregoretti,Salvini prepara sua difesa

Gregoretti erano soggetti in grado di mettere a rischio la sicurezza nazionale. Tutto il governo italiano era consapevole e quindi d'accordo. E' uno dei punti della linea difensiva di Salvini sulla vicenda Gregoretti che mercoledì sarà all'esame del Senato. "La Gregoretti ha salvato gli immigrati intervenendo in acque maltesi.E' quindi inverosimile immaginare che un ministro voglia salvare delle persone per poi sequestrarle".(Di sabato 8 febbraio 2020) Il governo tedesco aveva fatto sapere che tre persone a bordo dellaerano soggetti in grado di mettere a rischio la sicurezza nazionale. Tutto il governo italiano era consapevole e quindi d'accordo. E' uno dei punti della linea difensiva disulla vicendache mercoledì sarà all'esame del Senato. "Laha salvato gli immigrati intervenendo in acque maltesi.E' quindi inverosimile immaginare che un ministro voglia salvare delle persone per poi sequestrarle".(Di sabato 8 febbraio 2020)

