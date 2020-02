Casa Sanremo 2020, Soundies Awards a Marco Sentieri e Tecla (Di sabato 8 febbraio 2020) La celebrazione di Sanremo70 per i Soundies Awards è stata davvero esplosiva, cambiando persino il modo di vivere il Festival, che è diventato diffuso, aperto alla città, con il progetto “Tra palco e città”, nato dalla partnership tra Consorzio Gruppo Eventi e Rai Pubblicità. Teatro Ariston, Casa Sanremo e Piazza Colombo sono diventate le tre location del Festival, unite tra loro da un red carpet di 300 metri. Musica ovunque. È in questo contesto celebrativo che si colloca la scelta della giuria di esperti di musica e di cinema dei Soundies Awards, il primo premio nella storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in gara al Festival, nato cinque anni fa da un’idea di Vincenzo Russolillo. Sul podio, ex aequo, due video che raccontano la bellezza di Sanremo, con il suo patrimonio paesaggistico e culturale. Soundies Awards 2020 a “Billy Blu” di Marco Sentieri e “8 Marzo” di Tecla. ... giornalettismo

