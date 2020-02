Calciomercato Brescia, una big spagnola su Tonali. I dettagli (Di sabato 8 febbraio 2020) Calciomercato Brescia: Sandro Tonali ha gli occhi addosso di tutte le big europee. Ecco le ultime sul centrocampista Sandro Tonali ha suscitato l’interesse di tutte le big d’Europa. In Italia la Juventus è tra le squadre è più accreditate ad acquistare il classe 2000, ma c’è anche la proposta della Fiorentina. Don Balon, invece, evidenzia una via spagnola per il centrocampista. L’Atletico Madrid, infatti, sarebbe fortemente interessato a Sandro Tonali, con la possibilità di offrire al centrocampista un posto da titolare fin da subito. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

