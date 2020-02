Bugo e Morgan | Retroscena sulla lite a Sanremo 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo e Morgan, i Retroscena sulla lite a Sanremo che ha portato alla squalifica di entrambi: il post sul presunto sabotatore alle prove. Cos’è successo davvero tra Bugo e Morgan prima della lite in diretta a Sanremo 2020 e della relativa squalifica? Secondo alcuni rumors, tra i due gli screzi erano cominciati già durante le … L'articolo Bugo e Morgan Retroscena sulla lite a Sanremo 2020 è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

trash_italiano : RAGA STANNO DICENDO CHE MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE E BUGO È ANDATO VIA. #Sanremo2020 - trash_italiano : Elettra scopre che Morgan e Bugo sono squalificati. COME FATE A NON AMARLA? #Sanremo2020 - rtl1025 : +++ Morgan cambia il testo della canzone, Bugo abbandona il palco +++ #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500… -