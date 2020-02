Attico Monina a Sanremo 2020 su OM con Paolo Jannacci, Rancore e Piero Pelù (video) (Di sabato 8 febbraio 2020) L'ultima diretta di Attico Monina 2020 a Sanremo va in onda dalle 15 alle 18 di oggi, sabato 8 febbraio, prima della finalissima del Festival. Attico Monina è lo spazio creativo di Optimagazine che in un salotto distensivo in compagnia di Michele Monina raccoglie le impressioni a caldo dei cantanti in gara. Le dirette vanno in onda su OMTV e sui canali ufficiali di Optimagazine su YouTube e Facebook. Oggi sono arrivati Paolo Jannacci, Piero Pelù e Rancore. Paolo Jannacci all'Attico Monina Paolo Jannacci è in gara con il brano Voglio Parlarti Adesso e si presenta all'Attico per tirare le somme di questo Festival. Figlio d'arte, Paolo sta vivendo il suo esordio al Festival come cantautore. Come sta vivendo Sanremo? Qui mi sto rilassando. A Sanremo c'è divertimento anche se vivi uno stress puro. Quando scendo le scale arriva il mondo, specie perché quest'anno partecipo per ... optimaitalia

