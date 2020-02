Atalanta, rimonta Champions a Firenze (1-2): Gasp disegna la ripresa perfetta (Di sabato 8 febbraio 2020) L’Atalanta non finisce mai. Vince in rimonta a Firenze, sfrutta il crollo interno della Roma e si prende il quarto posto in solitaria: l’ultimo disponibile per qualificarsi alla prossima Champions. La squadra di Gasperini deve rimontare l’iniziale vantaggio della Viola, che sporca il tabellino con un bolide da fuori di Chiesa letto male da Gollini (32′). La Dea, però, la riprende e la ribalta nella ripresa con le reti di Zapata (49′) e Malinovski (72). Visualizza questo post su Instagram WHAT. A. GOAL. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f60d.png" alt=" open.online

