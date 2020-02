Vittoria Deganello Instagram poppe all’insù nel micro top bianco, sensuale sul letto: «Commenti malati» (Di venerdì 7 febbraio 2020) È di particolare ispirazione Vittoria Deganello nell’ultimo post condiviso su Instagram. Dopo la sauna bollente in cui con le movenze di Belen ha incendiato i followers – per un verso o per un altro – eccola di nuovo in un’immagine evocativa. A dispetto dei suoi oltre 620 mila seguaci sul social, l’ex protagonista di Uomini e Donne non riesce a convincere, però, totalmente il pubblico. L’ultimo rumors che l’ha vista implicata in un ipotetico flirt con Giordano Mazzocchi, poi, sembra essere stato un ulteriore colpo di grazia. Vittoria Deganello Instagram, sensuale sul letto nello scatto in bianco e nero Il percorso lampo nel trono di Mattia Marciano, di cui è stata la scelta, e l’amicizia con Andrea Damante hanno sin da subito insinuato qualche perplessità nella mente dei telespettatori e il proseguo post trasmissione non è riuscito comunque a ‘redimere’ la Deganello. Sotto ... urbanpost

