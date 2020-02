Virus cinese | allarme Oms su mascherine In Cina manca anche la candeggina

“Sei Cinese - hai il CoronaVirus” : Ragazzo Filippino Picchiato e Umiliato sul Bus : Preso per Cinese nonché untore di coronavirus, un giovane Filippino è stato offeso e Picchiato su un bus urbano. Succede a Cagliari, in un clima di totale delirio, che porta la gente a reazioni che hanno dell’inverosimile. La notte scorsa, su un Bus che porta da Cagliari ad Assemini, un Ragazzo di 31 anni, di origini filippine ma residente in Sardegna dove vive e lavora, è stato aggredito. Il motivo dell’aggressione? Scambiato ...

CoronaVirus - Standard and Poor’s taglia il Pil cinese : Le stime di Standard and Poor’s sul Pil cinese dopo il Coronavirus. Possibile un rallentamento del 5% nel 2020. I dettagli. PECHINO (CINA) – Le stime di Standard and Poor’s sul Pil cinese non sono positive. Gli effetti del Coronavirus potrebbero portare ad un brusco rallentamento dell’economia nel 2020 con un dato intorno al 5%. “Il virus – precisa l’agenzia di rating citata dal Corriere della ...

La battaglia del Giappone contro il coronaVirus cinese : La geografia parla chiaro: il Giappone dista dalla Cina poco più di 3mila chilometri ed è separato dall’ex Impero di Mezzo soltanto dalla penisola coreana. Questo significa che la diffusione del nuovo coronavirus rappresenta per Tokyo una minaccia concreta da fronteggiare con ogni mezzo di prevenzione possibile. Il premier Abe Shinzo, secondo quanto riferito dall’agenzia nipponica Kyodo News, è pronto a redigere apposite linee guida ...

Cagliari - ragazzo filippino picchiato con violenza sul bus : “Sei cinese e trasmetti il coronaVirus” : Sardegna, filippino scambiato per cinese e picchiato Ennesimo episodio di razzismo legato al coronavirus avvenuto durante la notte del 6 febbraio in Sardegna, su un autobus di linea della tratta Cagliari-Assemini: un cameriere filippino di 31 anni, scambiato per cinese, è stato insultato, accusato di diffondere il virus e picchiato da un gruppo di tre ragazzi. Ora il giovane è ricoverato all’ospedale Brotzu con un trauma facciale e una ...

“Sei cinese - hai il coronaVirus” - studente aggredito in centro ad Avellino : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Un ragazzo cinese è stato aggredito. “Sei cinese, hai il coronavirus”. E’ quanto accaduto ad Avellino nei pressi di Corso Vittoria Emanuele. Nei giorni scorsi, Young Xin Liu, studentessa del Conservatorio Cimarosa ha denunciato l’episodio in una intervista. La Procura della Repubblica di Avellino coordinata dal procuratore Rosario Cantelmo vuole vederci chiaro. Da qui la ...

CoronaVirus in Italia - il bollettino dallo Spallanzani : «In buone condizioni il 29enne». La coppia cinese «In terapia intensiva» : «È in buone condizioni generali il paziente Italiano risultato positivo al virus». È quanto affermato nell’ultimo bollettino diffuso dall’ospedale Spallanzani dove sono ricoverati sia la coppia cinese risultata positiva al Coronavirus che il 29enne Italiano rientrato da Wuhan, focolaio dell’epidemia. «Il giovane presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono ...

Virus cinese : primo italiano contagiato è di Luzzara - lo conferma il sindaco : Il paziente è in buone condizioni generali, spiega l'ultimo bollettino medico dello Spallanzani. Presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi

Virus cinese : improbabile contagio per 55 italiani in quarantena alla Cecchignola : Negativi i test con tampone faringeo per la rilevazione del coronaVirus effettuati sugli altri 55 italiani in osservazione alla Cecchignola, test che verranno ripetuti