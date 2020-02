Uomini e donne, Massimiliano sfila come Richard Gere e fa svenire Gemma (Di venerdì 7 febbraio 2020) Se Simone ha fallito il tentativo di conquistarsi il consenso del parterre femminile, sfilando senza maglietta durante la sfilata dedicata agli "Uomini che non devono chiedere mai", Massimiliano ha fatto centro. L'uomo ha scelto di scendere in passerella indossando la stessa divisa che Richard Gere sfoggiava in Ufficiale e Gentiluomo, film cult del 1982. Sulle note di Up where we belong, il cavaliere di Chieti è sceso in campo stupendo tutta la giuria.Al termine della passerella, Massimiliano si è sfilato gli occhiali, li ha consegnati ad uno dei colleghi e si è recato tra gli sgabelli del parterre femminile. Così ha preso in braccio Aurora, dama che sta frequentando da alcune settimane, dopo averle dato un bacio sul collo, per poi portarla dietro le quinte dello studio.Uomini e donne, Massimiliano sfila come Richard Gere e fa svenire Gemma pubblicato su ... blogo

