Twitter down in tutto il mondo, i social non si aggiorna e non accetta post (Di sabato 8 febbraio 2020) Twitter down nella serata di venerdì 7 febbraio 2020. Malfunzionamenti registrati in tutto il mondo. Problemi nell’accettare post. ROMA – Twitter down nella serata di venerdì 7 febbraio 2020. Malfunzionamento per uno dei social più utilizzati in questo periodo in Italia soprattutto per ‘commentare’ cosa succede al Festival di Sanremo. I malfunzionamenti sono stati registrati in tutto il mondo con gli utenti che hanno segnalato le difficoltà nell’aggiornare le notizie e di inviare posto. La situazione sembra essere ritornata alla normalità anche se da parte dell’azienda non sono stati confermati i motivi di questi problemi. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire la natura di questi malfunzionamenti e non farli capitare più. Twitter down, problemi in tutto il mondo I problemi su Twitter sono stati registrati in tutto il mondo. Gli ... newsmondo

SkyTG24 : Twitter down, problemi per gli utenti in Italia e nel mondo - fanpage : Ora è tornato alla normalità. Ma #twitterdown ha colpito tutto il mondo - PrimeVideoIT : Twitter down durante #sanremo2020 e noi così. -