Treno deragliato, indagati i 5 operai

I cinque operai Rfi, il caposquadra e quattro dipendenti, impegnati nei lavori di manutenzione a uno scambio dell'alta velocità, risultano indagati dalla procura di Lodi. La procura ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose dopo l'incidente ferroviario a un Frecciarossa in cui sono morte due persone e 31 sono rimaste ferite.(Di sabato 8 febbraio 2020)

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - FratellidItaIia : Non sappiamo ancora le dinamiche, ma le immagini che ci arrivano del treno #frecciarossa deragliato in provincia di… -