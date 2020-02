Sul Mes nessuna firma prevista (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ricordate il Mes? La riforma del Meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto ‘Fondo salva Stati’, ritorna nell’agenda europea dell’anno nuovo, dopo aver fatto tribolare il governo Pd-M5s prima di Natale. Fonti dell’Eurogruppo dicono che la firma del trattato è prevista già ad aprile. Shock. A Roma non la prendono bene: al momento non è prevista alcuna firma, dicono ad Huffpost fonti di governo. Il Mes è destinato a tornare tema ‘caldo’ nei rapporti in maggioranza e tra Roma e Bruxelles. La Lega è già ripartita all’attacco.Nei vertici di dicembre a Bruxelles, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il premier Giuseppe Conte avevano ottenuto un rinvio della firma, condizionandola anche al completamento delle altre due ‘gambe’ della riforma di rafforzamento ... huffingtonpost

matteosalvinimi : Quando ci sono di mezzo il lavoro e i risparmi di milioni di Italiani, sapere la verità non è un diritto ma un dove… - borghi_claudio : Non si può tenere troppo la polvere sotto il tappeto caro M5S. Il giorno della verità arriva. Tradirete l'Italia pe… - renatobrunetta : .@forza_italia aveva invitato Gualtieri a sfruttare l'occasione per presentare una controproposta,a partire dall'Eu… -