Straccetti di pollo alla melagrana | ecco la ricetta!

Gli Straccetti di pollo alla melograna sono un secondo piatto semplice e sfizioso da portare in tavola. Oltre a dare sapore, i chicchi di melagrana donano una nota di freschezza e di colore al piatto.Ingredienti (per 4 persone)600 gr di petto di pollo - 200 ml di succo di melograno (circa 2 interi) - farina - burro - sale - 1 spicchio di aglio - 100 gr di insalata mistaProcedimentoIniziate a sgranare i melograni. Tenete da parte metà dei chicchi recuperati ed utilizzate un mixer per ottenere il succo dai restanti chicchi. Quindi filtrate con un colino. Tagliate le fette di pollo in striscioline di 1 cm circa ed immergetele in una ciotolina con il succo di melagrana. Ricoprite con della pellicola e lasciate marinare in frigorifero per almeno 30 minuti. Sgocciolate ora la carne, passate gli Straccetti di pollo in una ciotola con farina e sale. Mettete il burro e l'aglio in una ...

