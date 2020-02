Sanremo 2020, standing ovation per Vincenzo Mollica (Di sabato 8 febbraio 2020) standing ovation per Vincenzo Mollica in occasione della sua ultima presenza all’Ariston, in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Gli hanno reso omaggio, tramite videomessaggio, anche Stefania Sandrelli (“Ti mando 24 mila baci”), Vasco Rossi e Roberto Benigni (“Sei la mia canzone preferita di Sanremo”). notizie

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -